Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"AK Parti ailesi güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu."

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailemizi daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak bağrımıza basacağımız milletvekillerine aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum."

"BIZIM kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz."

"Tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerden dolayı vatandaşlara kan kusturan şürekasını umursamayacak, kabak tadı veren sataşmalarını kale almayacağız, işimize bakacağız."

"Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık."

"Hassas süreçlerin hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik."

"Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya ve sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik."

"2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek verdiğimiz sözü tutmanın kıvancını yaşadık, bize duyulan güveni boşa çıkarmadık."

"Biz sadece konut ve iş yeri yapmıyoruz, deprem bölgesinde umutları da inşa ettik."

"2026 REFORM YILI OLACAK"

"Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız."