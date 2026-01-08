Gayrimenkul yatırımlarında konutun değer artışının yanı sıra, düzenli kira geliri de yatırımcılar için büyük önem taşıyor. 2025 yılının tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki daire nitelikli konutların ortalama kira bedeli Aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesine ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kiralar yıl boyunca yüzde 27,42 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, devam eden sözleşmelerin dışında, ilanlarda yer alan ve boş olarak ilk defa pazara çıkan konutların kira bedellerini yansıtıyor.

YÜKSEK KİRA GETİRİSİ SUNAN ŞEHİRLER

2025 verilerine göre Türkiye genelinde, satış bedeline kıyasla kira geliri en yüksek olan iller netleşti. Yatırımcıların en fazla kazanç sağlayabildiği şehirler, ortalama kira bedeli bazında şu şekilde sıralandı:

Ankara: 28.261 TL (%8,49)

Artvin: 21.707 TL (%7,92)

Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

Karaman: 15.680 TL (%8,19)

Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

Kars: 12.419 TL (%7,92)

Muş: 11.087 TL (%8,91)

Kilis: 9.990 TL (%7,83)

Listede, ortalama kira bedeli en yüksek olan şehir Ankara olarak belirlenirken, onu Artvin ve Tekirdağ takip etti. Yüzdesel getiri olarak Muş zirvede olsa da, TL bazında Ankara'nın sunduğu kira geliri dikkat çekiyor.

İSTANBUL İLK 10'DA YOK

2025 yılında İstanbul'da ortalama yıllık kira getirisi %7,24 olarak hesaplandı. İstanbul, bu oran ile en fazla getiri sunan ilk 10 il arasında yer almayarak, yatırımcıların yüksek kira bedeli arayışında Anadolu şehirlerine yöneldiğini gösterdi.

Bu veriler, konut yatırımcılarının getiri potansiyelini değerlendirirken sadece büyük şehirlerin değil, daha yüksek oransal kazanç sunan diğer illerin de radarına girdiğini ortaya koyuyor.