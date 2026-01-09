Ekonominin büyüme öncüsü olarak kabul edilen sanayi üretiminde kasım ayı verileri yüzleri güldürdü.

Toplam sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4, bir önceki aya göre ise yüzde 2,5 oranında artış kaydetti.

İMALAT SANAYİ BÜYÜMEYİ SIRTLADI

Kasım ayı verilerinin detaylarına inildiğinde, sanayideki bu canlanmanın ana kaynağının imalat sanayi olduğu görüldü.

Diğer alt sektörlerde dalgalı bir seyir izlenirken, imalat tarafındaki güçlü duruş genel endeksi yukarı taşıdı.

YILLIK BAZDA DEĞİŞİMLER

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde yıllık bazda tablo şu şekilde şekillendi:

• İmalat Sanayi: Endeksin en güçlü kalemi olan bu sektör, yıllık yüzde 2,7 artışla büyümeyi sürükledi.

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Sektörde sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendi ve yıllık yüzde 0,2 artış kaydedildi.

• Elektrik, Gaz ve Buhar: Enerji üretimi ve dağıtımı tarafında ise işler tersine döndü; endeks yıllık bazda yüzde 2,0 azalış gösterdi.

AYLIK BAZDA MADENCİLİKTE SERT DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık değişimlere bakıldığında ise sektörler arası ayrışma daha net hissedildi.

• İmalat Sanayi: Aylık bazda yüzde 3,1 gibi belirgin bir artışla sanayi üretimindeki toparlanmanın mimarı oldu.

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Aylık bazda en sert kaybı yaşayan sektör oldu ve üretim yüzde 4,8 oranında geriledi.

• Elektrik, Gaz ve Buhar: Bu sektörde de düşüş eğilimi sürdü ve aylık yüzde 0,5 oranında daralma yaşandı.

Enerji ve madencilik tarafındaki düşüşlere rağmen, sanayinin kalbi olan imalat sektöründeki güçlü performans, Kasım 2025'te sanayi üretiminin genel tablosunu pozitife çevirmeyi başardı.