Motorin fiyatlarında indirim beklentisi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Brent petrol ve döviz cephesindeki gelişmelerin ardından indirimin tarihi netleşirken, araç sahipleri "Benzin, LPG ve motorin fiyatları şu anda ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ocak 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve motorinde beklenen indirime ilişkin son detaylar…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurlarındaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorin fiyatları için indirim beklentisini gündeme getirdi.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda, dizel araç kullanıcılarını rahatlatacak bir adımın atılması bekleniyor. Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
8 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 54.58 TL
LPG: 29.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52.97 TL
Motorin: 54.38 TL
LPG: 28.40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 55.58 TL
LPG: 28.92 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 55.91 TL
LPG: 28.85 TL