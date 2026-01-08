Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurlarındaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorin fiyatları için indirim beklentisini gündeme getirdi.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda, dizel araç kullanıcılarını rahatlatacak bir adımın atılması bekleniyor. Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

8 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 54.58 TL

LPG: 29.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.97 TL

Motorin: 54.38 TL

LPG: 28.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 55.58 TL

LPG: 28.92 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.33 TL

Motorin: 55.91 TL

LPG: 28.85 TL