ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişelerinin gölgesinde yatırımcılar, makroekonomik verileri yakından izliyor.

Bir önceki gün ABD'de tahminlerin altında kalan özel sektör istihdamı verilerinin ardından, bugün açıklanacak istihdam raporu kapsamındaki tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha sağlıklı sinyaller vermesi bekleniyor.

Bölge genelinde makroekonomik veri akışı ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken artan küresel risk iştahı ve Çin-Japonya gerilimine yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

JAPON OTOMOTİV HİSSELERİ RALLİ YAPTI

Çin'in, Japonya'ya çift kullanımlı ürün ihracatına yönelik hafta içinde aldığı kontrol uygulama kararına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'in kullanımlı mallar ve teknolojiler için ihracat kontrol listesinde yaklaşık 1100 ürün bulunuyor. Ürünler içerisinde samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum ve lutesyum gibi orta ve ağır nadir toprak elementleri yer alıyor.

Söz konusu ihracat kontrolünün Japon otomotiv endüstrisi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri sevkiyatını kısıtlayabileceği yönündeki endişeler bugün Çin otoritelerinin kısıtlamaların yalnızca askeri firmaları etkileyeceğinin sinyalini vermesinin ardından yatıştı.

Konuya ilişkin haber akışının ardından Japon otomotiv hisselerinde ralli öne çıktı. Nikkei 225 endeksinde işlem gören Mazda Motor'un hisseleri yüzde 4,3, Isuzu Motors'un hisseleri yüzde 4, Honda Motor'un hisseleri yüzde 3,1, Toyota Motor'un hisseleri yüzde 2,9, Subaru Corp'un hisseleri yüzde 2,9 ve Yamaha Motor'un hisseleri yüzde 2,6 yükseldi.

ÇİN'DE ENFLASYON VERİLERİ AYRIŞTI

Makroekonomik tarafta ise Çin'de açıklanan enflasyon rakamları ülkede tüketici fiyatlarının arttığına ancak üretici fiyatlarının gerilemeye devam ettiğine işaret etti. Bugün açıklanan verilere göre Çin'de yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 0,8 ile beklentilere paralel arttı ve son 34 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aralıkta yıllık bazda yüzde 1,9 geriledi.

Analistler, üretici fiyatlarının gerilemesinin, talep zayıflığı ve sanayi tarafındaki deflasyonist baskıların sürdüğünü gösterdiğini belirterek, ülkede fiyat artışlarının kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini de güçlendirdiğini aktardı.

Japonya'da hanehalkı harcamaları kasımda yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 51.937 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.586 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.117 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 26.213 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 83.767 puan seviyesinde bulunuyor.

(AA)