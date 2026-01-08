Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 artarak 2 milyar 76 milyon 948 bin 903 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 01.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 161 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 183 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)