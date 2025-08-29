CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) hisselerinde kritik dönemeç yaklaşıyor. Şirket hissesi uzun süredir düşen kanal içerisinde hareket ederken, 12,76 TL seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Özellikle son günlerde artan işlem hacmiyle beraber hisse 19,98 TL direncini test ediyor. Bu seviye, teknik görünüm açısından hem psikolojik hem de trend kırılımı niteliğinde olduğu için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Grafik analizine göre 19,98 TL üzerinde gerçekleşecek hacimli kırılım, hisseyi ilk etapta 26,92 TL seviyesine taşıyabilir.

Bu fiyat noktası aynı zamanda daha önce güçlü destek/direnç dönüşümlerinin yaşandığı bölge olması nedeniyle önem arz ediyor. Eğer 26,92 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa orta vadede 31,50 TL ve 35,34 TL seviyeleri yeni hedef olarak öne çıkabilir. Buna karşılık olası kar satışlarında 17,50 TL ve 15,00 TL destekleri korunması gereken bölgeler olarak öne çıkıyor. Desteklerin kırılması halinde ise yeniden 12,76 TL seviyesine kadar bir geri çekilme riski gündeme gelebilir.

TAKAS DAĞILIMI

Takas dağılımı incelendiğinde, Ziraat 3,73 milyon lot, Yapı Kredi 2,11 milyon lot, Halkbank 1,23 milyon lot ve Garanti 1,13 milyon lotluk alımlarla pozitif tarafta dikkat çekiyor. Özellikle yurt içi kurumların güçlü alım yönünde konumlanması, teknik kırılım ihtimalini destekleyen önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Buna karşılık satış tarafında Global Menkul -2,45 milyon lot, Tera -1,87 milyon lot ve Bank of America -1,62 milyon lot net satış yaptı. Yabancı kurumların satışa yönelmesi, kısa vadede volatilitenin artmasına neden olabilir.

Hissenin orta-uzun vadeli teknik görünümü değerlendirildiğinde, düşüş trendinden çıkış için kritik eşik olan 19,98 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde yukarı yönlü hareketin ivme kazanması muhtemel. Ancak bu seviyenin aşılamaması durumunda hisse yeniden 17,50 TL’ye doğru geri çekilebilir. Yatırımcıların bu süreçte özellikle işlem hacmi ve takas dağılımını yakından izlemesi önem taşıyor.

CWENE, 19,98 TL seviyesinde kritik bir sınavdan geçiyor. Hacimli kırılım ile birlikte 26,92 TL ilk hedef olurken, orta vadede 35 TL seviyelerine kadar alan açılabilir. Ancak desteklerin korunamaması halinde satış baskısı yeniden gündeme gelebilir.

Yatırım tavsiyesi değildir