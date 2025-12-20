Çinli yetkililer, ülkenin ilk deniz altı altın yatağının Şandong eyaletine bağlı Jiaodong Yarımadası açıklarında keşfedildiğini resmen açıkladı. Asya’daki en büyük deniz altı rezervi olarak tanımlanan bu keşif, ülkenin maden güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ÇİN REZERVLERİNİN DÖRTTE BİRİ BU BÖLGEDE

Yapılan analizlere göre yeni keşif, Şandong eyaletinin toplam altın rezervini 3 bin 900 tonun üzerine taşıdı. Bu devasa rakam, Çin’in bilinen toplam altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 26’sına tekabül ediyor. Bu gelişmeyle birlikte Şandong, Asya'nın en kritik altın merkezlerinden biri haline geldi.

MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINA 450 MİLYAR YUANLIK DEV YATIRIM

Pekin yönetimi, son yıllarda doğal kaynak tabanını çeşitlendirmek ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak amacıyla maden arama faaliyetlerine büyük bütçeler ayırıyor.

2021 yılından bu yana mineral arama çalışmalarına yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapıldı.

Bu stratejik hamleyle, Çin'in küresel ölçekte yükselen altın fiyatları karşısında elini güçlendirmesi hedefleniyor.

1949'DAN BU YANA GELEN EN BÜYÜK BULGULAR

Deniz altındaki bu yeni yatak, Çin'in son dönemdeki maden keşif atağının en önemli halkası olarak görülüyor. Daha önce ülkenin kuzeydoğusunda bulunan 1400 tonluk kara yatağı, 1949 yılından bu yana yapılan en büyük bulgu olarak kayıtlara geçmişti. Çin hükümeti, deniz altındaki bu yeni rezervi maden keşif sürecinde bir "kilometre taşı" olarak nitelendiriyor.

EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ

Uzmanlar, rezervin deniz altından çıkarılma maliyetlerinin henüz netleşmediğini belirtseler de, keşfin zamanlamasına dikkat çekiyor. Küresel altın talebinin zirve yaptığı bir dönemde gelen bu haber, Çin’in ekonomik gücü ve stratejik kaynak güvenliği açısından kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya