Yenilenebilir enerji faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürüten Nakkaş Holding, bu satın alma ile enerji üretiminden altyapıya uzanan süreçte daha entegre bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştiren grup, 1974 yılından bu yana üretim yapan HES Kablo’nun tecrübesini bu sürece dahil edecek.

SEKTÖRLER ARASI GÜÇ BİRLİĞİ

Nakkaş Holding’in mevcut yapısı, bu yeni katılımla sanayi ve yapı malzemeleri alanında da perçinlenmiş oldu. Holding bünyesinde öne çıkan diğer faaliyet alanları ise şöyle:

Türk Ytong: 62 yıldır inşaat sektörüne hizmet veren MARKA, enerji verimliliği ve deprem güvenliği odaklı ürünleriyle holdingin yapı malzemeleri kolunu temsil ediyor.

HES Kablo: İleri teknolojiye sahip altyapısı ve geniş ürün yelpazesiyle hem iç pazarda hem de uluslararası arenada enerji ve endüstriyel kablo üretimine devam edecek.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ADIMI"

Satın alma sonrası Nakkaş Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, HES Kablo’nun üretim gücünün holdingin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştırdığı vurgulandı. Bu hamlenin, ülke ekonomisine sağlanan katkıyı artırmak ve sanayi-altyapı hattındaki yapıyı sağlamlaştırmak adına kritik bir adım olduğu ifade edildi.