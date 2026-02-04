Bakanlıkça hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf-sanatkarlar odalarınca belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bu kapsamda odalar, belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebiliyor.

Yapılan değişiklikle, söz konusu tarifeler odalarca, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla belirlenecek. Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunacak. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylayacak veya reddedecek.

SİMİT VE EKMEK TARİFELERİNDE MALİYET UNSURLARI YER ALACAK

Simit ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ndeki tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulunca maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınacak.

Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilecek.

UZLAŞMA KOMİSYONU 6 KİŞİDEN OLUŞACAK

Bu kapsamda, odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, ilin en büyük mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, ilgili belediye, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan 6 kişilik uzlaşma komisyonu oluşturulacak.

Simit ve ekmeğe ilişkin uzlaşma komisyonuna gönderilen tarife talepleri hakkında ilin en büyük mülki idare amirliği, Bakanlığın olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde komisyonu toplayacak. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tarife belirlenecek.

KOMİSYON ENFLASYON HEDEFLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAK

Uzlaşma komisyonu, değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği veya komisyona başvuru süresinin dolması üzerine yürürlüğe girecek.

İllerde en büyük mülki idare amir, büyükşehir belediyesi veya il belediyesi, ilçelerde de mülki idare amirler ile ilçe belediyeleri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.