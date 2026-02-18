Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ECM veya bakım fonksiyonu sertifikasına başvuran kuruluşun bakım temini fonksiyonu kapsamında gerçekleştirebileceği faaliyetler denetim raporunda açıklanacak. Denetim raporu, ECM sertifikasının "6. Ek Bilgiler" bölümünde ve bakım fonksiyonu sertifikasının "7. Ek Bilgiler" bölümünde belirtilerek kuruluşun teknik kapasitesinin denetim raporunda açıklandığı ifade edilecek.

Mevcut sertifikalar, en geç ara denetim faaliyetleri kapsamında bu doğrultuda güncellenecek.