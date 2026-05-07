Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat Projesi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını bildirdi.

"1875 ÇİFTİMİZ İÇİN SOSYAL İNCELEME AŞAMASINA GEÇİLMİŞTİR"

Arpaguş, "2 Ocak'ta bağışa açılan proje, kısa sürede büyük bir teveccüh görmüş, toplumumuzun aile kurumuna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 13-31 Mart arasında alınan başvurular neticesinde 40 bini aşkın başvuru tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirten Arpaguş, "Bu süreçte her bir başvuru adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiş olup 1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir. Vakfımızın il şubeleri tarafından yapılan incelemelerle adayların ihtiyaç durumları yerinde tespit edilmiştir." dedi.

SONUÇLAR YARIN AÇIKLANACAK

Sonuçların yarın açıklanacağını belirten Arpaguş, "Hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek, ardından çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacaktır. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz, 1 Haziran-30 Eylül arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir." açıklamasında bulundu.

Genç çiftlere yapılacak bu desteği, maddi bir katkıdan öte milletin geleceğine yatırım olarak gördüklerinin altını çizen Arpaguş, "Milli ve manevi değerlerimizle kurulan her yuvanın, milletimizin gücünü artıracağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine ve istikbalimizi teminat altına alacağına inanıyoruz." dedi.

TDV olarak iyiliği çoğaltma gayesiyle yürüttükleri bu projede en büyük güç ve motivasyon kaynaklarının milletin desteği olduğuna işaret eden Arpaguş, projeye desteklerinden dolayı millete şükranlarını sundu.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuru sonuçları, Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi olan tdv.org.tr ve 2insan1hayat.tdv.org adresleri üzerinden duyurulacak.