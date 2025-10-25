Özellikle son haftalarda artan işlem hacimleri ve teknik göstergelerdeki pozitif sinyaller, bu iki hisseyi yatırımcıların gözdesi haline getirdi.

DOGUB: AYLIK GETİRİ YÜZDE 130’U AŞTI

DOGUB, ekim ayına 21 TL seviyelerinden başlamasına karşın, ay sonuna yaklaşırken 49 TL seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 130’un üzerinde bir aylık kazanç sağladı. Hissenin işlem hacmi de dikkat çekici biçimde arttı. Günlük bazda 85 milyon TL’nin üzerindeki hacimle güçlü bir alım ilgisi olduğu gözlendi. Teknik olarak bakıldığında, hissenin 50 TL direncini aşması halinde kısa vadede yeni zirve denemeleri yapabileceği yorumları öne çıkıyor.

HDFGS: GİRİŞİMCİLERİN GÖZDESİ OLDU

Bir diğer dikkat çeken hisse HDFGS (Hedef Girişim) oldu. Aylık bazda yüzde 89’a yaklaşan yükselişiyle yatırımcısına ciddi kazanç sağlayan hisse, yılın en güçlü performanslarından birine imza attı. Hedef Grubu’na ait iştirak haberleri ve beklentiler, hisse üzerindeki alım iştahını artırdı. 4,50 TL seviyesinden başlayan yükseliş, 5 TL’ye dayanarak güçlü bir momentum oluşturdu.

PİYASADA RÜZGAR TERSİNE DÖNERKEN BAZI HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Borsa genelinde ekim ayında dalgalı bir seyir izlenirken, DOGUB ve HDFGS gibi hisselerdeki sert yükseliş yatırımcıların yüzünü güldürdü. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde görülen bu hareketlilik, yıl sonu yaklaşırken “hisse bazlı rallilerin” yeniden gündeme geldiğini gösteriyor.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

DOGUB ve HDFGS dışında, TEHOL (Tera Yatırım Holding), TRHOL (Tera Finansal Yatırımlar) ve HEDEF Holding hisseleri de ay boyunca yüksek volatiliteyle öne çıktı.

• TEHOL, ekim ayında yüzde 92,75’lik aylık performansıyla yatırımcısına güçlü bir kazanç yazdı.

• TRHOL, benzer şekilde yüzde 90 civarında aylık artış kaydederek dikkat çekti.

• HEDEF Holding ise grup içindeki diğer hisselere kıyasla zayıf bir performans sergileyerek ayı yüzde 10 düşüşle tamamladı.

GENEL GÖRÜNÜM

Ekim ayı biterken tablo net: Borsa İstanbul’da DOGUB ve HDFGS hisseleri yatırımcısına adeta servet kazandırdı. Hedef ve Tera grubu hisselerinde görülen bu hareketlilik, yılın son çeyreğinde “hikayesi olan” şirketlerin yeniden radar altına girdiğini gösteriyor. Analistler, bu tür yükselişlerin ardından kısa vadeli düzeltmelerin gelebileceğini, ancak uzun vadede sektörel bazlı seçici hareketlerin süreceğini belirtiyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.