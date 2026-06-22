Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle her ay düzenli olarak yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Tüketici güven endeksi Haziran 2026 döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında 85,8 seviyesinde olan endeksteki bu yukarı yönlü hareket, tüketicinin ekonomiye bakışında toparlanma sinyali olarak yorumlandı.

Tüketici güven endeksinde 100 barajının altı kötümser, üstü ise iyimser durumu yansıtırken; endeksin 87,9 puana ulaşması kötümserlik alanındaki daralmanın ve toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

HANENİN MADDİ DURUMU TOPARLANIYOR

Haziran ayına ait alt endeks kırılımları incelendiğinde, tüketicinin hem mevcut durumuna hem de geleceğe yönelik beklentilerine dair tüm kalemlerde artış yaşandığı dikkat çekiyor.

• Mevcut Dönemde Hanenin Maddi Durumu: Mayıs ayında yüzde 3,5 gerileyerek 69,2 puana düşen bu endeks, haziran ayında yüzde 4,5 gibi güçlü bir sıçrama yaparak 72,3 puana yükseldi ve ayın en çok toparlanan kalemi oldu.

• Gelecek 12 Aylık Dönemde Hanenin Maddi Durum Beklentisi: Tüketicilerin önümüzdeki bir yıllık sürece dair kişisel mali beklentisi yüzde 1,9 artışla 87,9'dan 89,5 puana ulaştı.

• Gelecek 12 Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum Beklentisi: Türkiye ekonomisinin genel gidişatına yönelik inanç haziranda da sürdü. Mayıs ayındaki yüzde 3,9'luk artışın ardından, haziranda da yüzde 3,1 oranında yükselen endeks 83,9 puana çıktı.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA "İYİMSERLİK" SÜRÜYOR

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri ise harcama eğilimlerinde görüldü. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi, haziran ayında yüzde 1,4 artarak 105,9 puana yükseldi.

100 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam eden bu endeks, tüketicilerin beyaz eşya, mobilya veya otomotiv gibi dayanıklı tüketim mallarına yönelik alışveriş iştahının "iyimser" tarafta güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.