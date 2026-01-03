Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Uluslararası sistem, özellikle BMGK yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi." dedi.

Erdoğan, "Çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. BIZIM dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır."

"Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz."

"Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir."

"2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor."

"2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık."

"Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık."

"Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı."

"(2025'te) Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik."

"2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz."

"2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur"

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor."

"Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız."

"(Savunma ihracatı) 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi."

"Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır."

"2025 yılı hedefimizi 390 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolarla hedefimizi aştığını ifade etmek isterim."

"2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır."

