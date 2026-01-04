Küresel piyasalar 2026 yılına büyük bir belirsizlik ve beraberinde gelen dev fırsatlarla girdi. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, yayınladığı son strateji raporunda yatırımcıların en çok merak ettiği dört ana enstrüman için yol haritasını çizdi. Bankanın analistleri, özellikle "jeopolitik riskler" ve "merkez bankası hamleleri" ekseninde çarpıcı rakamlar paylaştı.

ALTIN: "5.000 DOLAR ARTIK HAYAL DEĞİL"

JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva’nın son raporuna göre altın, 2026’nın en güçlü "uzun pozisyon" tercihi olmaya devam ediyor.

Tahmin: Banka, 2026’nın dördüncü çeyreğinde ons altının ortalama 5.055 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bazı "boğa" senaryolarında ise rakam 5.300 dolara kadar çıkıyor.

Neden? Fed’in faiz indirim döngüsü ve merkez bankalarının (özellikle Çin) iştahlı altın alımları.

Altın ve Gümüş 2026’ya Güçlü Başladı

GÜMÜŞ İSTİKRARLI AMA ALTININ GÖLGESİNDE

Altındaki agresif yükseliş beklentisine karşın JPMorgan, gümüş için daha temkinli bir iyimserlik içinde.

Tahmin: Banka, gümüşün 2026 boyunca kademeli bir artışla 58,40 dolar seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyor.

Kritik Not: JPMorgan, gümüşün endüstriyel talep nedeniyle yükselişini sürdüreceğini ancak altındaki "güvenli liman" rallisinin gümüşten daha baskın olacağını vurguluyor.

NASDAQ TEKNOLOJİ DEVLERİNDE "SEÇİCİ" OLMA VAKTİ

2025’in rekorlarla kapanmasının ardından Nasdaq için "doygunluk" uyarıları geliyor. JPMorgan, endeks genelinden ziyade hisse bazlı büyümeye dikkat çekiyor.

Favoriler: Banka, 2026 için Alphabet (Google), Amazon ve DoorDash gibi internet devlerini ön plana çıkarıyor.

Bir günde yüzde 100'e yakın yükselen NASDAQ hisseleri belli oldu

Beklenti: Endeks genelinde %10’luk bir artış potansiyeli görülse de yapay zeka liderliği ve güçlü bilançosu olan şirketlerin Nasdaq’ı sırtlaması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL (BIST 100) "İSKONTOLU VE CAZİP"

Türkiye ekonomisi için 2026’da %4,4 büyüme bekleyen JPMorgan, BIST 100 tarafında "yeşil sürgünlerin" belirmeye başladığını bildirdi.

Analiz: Türk şirketlerinin değerlemelerinin uluslararası emsallerine göre %35 iskontolu (ucuz) olduğu belirtiliyor.

Favori Hisseler: Banka, özellikle tüketici tarafında BİM (BIMAS), Migros (MGROS) ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) hisselerini "Ağırlığı Artır" (Overweight) tavsiyesiyle öne çıkarıyor.

BIST’te nakit gücü zirve yapan şirketler

Editörün Notu: JPMorgan raporuna göre 2026, "Altın'ın hükümranlığı" ve "Borsa İstanbul'un ucuz kalmış hikayesi" arasında bir DENGE yılı olacak. Ancak banka, her dört enstrümanda da risk yönetimi için portföy çeşitlendirmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.