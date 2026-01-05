Borsa İstanbul A.Ş., 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Fenerbahçe hisselerindeki fiyat değişikliğini duyurdu.

Şirketin sermaye yapısını güçlendirmek adına gittiği dev sermaye artırımı süreci resmen başladı.

BÖLÜNME GERÇEKLEŞTİ: TEORİK FİYAT 3,472 TL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) süreçlerine uygun olarak gerçekleşen yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırımı nedeniyle, hisse senedi fiyatı matematiksel olarak yeniden hesaplandı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, bölünme sonrası referans alınacak değer şu şekilde paylaşıldı:

• İşlem Kodu: FENER

• Artırım Oranı: yüzde 400 Bedelli

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,472 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YATIRIMCI NE YAPACAK?

Yapılan bu düzeltme ile birlikte Fenerbahçe hisseleri, bugünkü seansa söz konusu teorik fiyat baz alınarak başlayacak.

Bedelli sermaye artırımı sürecinde, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını (yeni pay alma hakkı) kullanmaları veya bu haklarını rüçhan pazarında satmaları gerekecek.

Şirketin kasasına nakit girişi sağlayacak olan bu hamlenin, Fenerbahçe'nin mali tablolarına ve borç yönetimine nasıl yansıyacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.