Borsa İstanbul’da 2025 yılı finansallarının netleşmesiyle birlikte, şirketlerin kasalarında tuttukları nakit tutarları da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Yüksek faiz ortamı ve sıkı finansal koşulların öne çıktığı bu dönemde, güçlü nakit pozisyonuna sahip şirketler yatırımcılar tarafından daha yakından izleniyor.

Açıklanan bilançolara göre, 2025 yılında kasasında en fazla nakit bulunduran şirketler listesinde iletişim, havacılık, sanayi ve holding şirketleri öne çıktı.

Listenin zirvesinde Turkcell yer aldı. Şirket, yaklaşık 57 milyar TL nakit varlıkla ilk sırada bulunurken, onu Türk Hava Yolları 56 milyar TL ile takip etti.

Sanayi tarafında ise Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 36 milyar TL seviyesindeki nakit varlığıyla üst sıralarda konumlandı. Otomotiv sektörünün güçlü oyuncularından Ford Otosan da 22 milyar TL ile listede yer aldı.

Holdingler ve savunma sanayi şirketleri de güçlü nakit pozisyonlarıyla dikkat çekti. Doğan Holding, Aselsan ve İş Yatırım gibi şirketler, bilanço dayanıklılığı açısından öne çıkan isimler arasında yer aldı.

KASASINDA EN FAZLA NAKİT BULUNDURAN ŞİRKETLER (2025)

Uzmanlar, yüksek nakit pozisyonunun şirketlere borçlanma ihtiyacını azaltma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve olası ekonomik dalgalanmalara karşı daha güçlü duruş sağladığını belirtiyor. Ancak nakit varlıkların şirket değerlemesine etkisinin, kullanım şekline ve gelecek stratejilerine bağlı olduğu da vurgulanıyor.