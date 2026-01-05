NTV'nin aktardığı bilgilere göre, özel okulların 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için uygulayabileceği azami zam oranları kademelere göre şu şekilde belirlendi:

Yeni Başlayanlar: Okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 oldu.

Ara Kademeler: Aynı okulda eğitimine devam eden öğrenciler için zam oranı yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı.

Yan Hizmetler: Servis ve yemek ücretleri hariç tutulmak üzere, eğitim hizmeti dışındaki kalemlerde uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 olarak açıklandı.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Aralık ayında TÜFE’nin aylık yüzde 0,89, yıllık ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul ücret yönetmeliğinde kullandığı formülü doğrudan etkiledi. Özel okulların açıklanan bu resmi oranların üzerinde bir artış yapması yasaklanırken, velilerin sözleşme yenileme döneminde bu sınırları dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Ekonomim