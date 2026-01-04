Borsa İstanbul’da son üç aylık dönemde yabancı yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir değişim yaşandı. Takas verileri incelendiğinde, birçok hissede yabancı yatırımcı oranının belirgin şekilde arttığı görülüyor. Bu artış, bazı hisselerde çift haneli seviyelere ulaşarak dikkat çekti.

Özellikle perakende, telekomünikasyon, sanayi ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan yabancı ilgisi, son dönemde endeks genelinde gözlenen toparlanma eğilimiyle birlikte değerlendiriliyor.

Yabancı Oranı En Fazla Artan Hisseler

Son üç ayda takasında yabancı oranı en hızlı yükselen hisseler arasında MGROS, TTKOM, TABGD, KRDMD ve IZMIR ilk sıralarda yer aldı. Bu hisselerde yabancı payındaki artış %5 ile %10’un üzerine çıktı.

Listenin devamında ise DOHOL, TUPRS, MAGEN, AKBNK, MAVI, AEFES ve TRMET gibi hem yüksek işlem hacmine sahip hem de kurumsal yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler bulunuyor.

Bankacılık ve Sanayi Hisseleri Öne Çıktı

Veriler, özellikle bankacılık hisselerinde yabancı payının yeniden artış eğilimine girdiğine işaret ediyor. AKBNK, YKBNK, TSKB ve TCELL gibi hisselerde yabancı oranındaki kademeli yükseliş dikkat çekiyor.

Sanayi ve enerji tarafında ise TUPRS, EREGL, CIMSA, SISE ve ZOREN gibi şirketler öne çıkanlar arasında yer aldı. Bu hisselerdeki artış, sektör bazlı pozisyonlanma ihtimalini güçlendiriyor.

Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre yabancı yatırımcı oranındaki artış;

Hissenin likiditesinin yükselmesi

Kurumsal ilginin artması

Orta vadeli beklentilerin güçlenmesi gibi unsurlar açısından yakından takip ediliyor. Ancak bu verilerin tek başına bir alım-satım göstergesi olmadığı, piyasa koşulları ve şirket özelindeki gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Son üç aylık takas verileri, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da yeniden seçici bir şekilde pozisyon aldığını gösteriyor. Özellikle güçlü bilanço yapısına sahip, sektör lideri ve yüksek işlem hacimli hisselerin ön plana çıktığı görülüyor.

Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kamuya açık takas verileri üzerinden yapılan bir değerlendirmedir.