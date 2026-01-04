Borsa İstanbul’da "akıllı para" olarak tabir edilen kurumsal yatırımcıların hamleleri, piyasa yönü hakkında önemli ipuçları vermeye devam ediyor. Son bir aya ait takas değişim verilerine göre, kurumsal yatırımcı oranı en çok gerileyen şirketlerin başında Qua Granite (QUAGR) geldi. Şirketin kurumsal payı %63,37 seviyesinden %49,66’ya gerileyerek sert bir düşüş kaydetti.

Dev Şirketlerde Kurumsal Satış Baskısı

Yatırımcıların yakından takip ettiği enerji ve havacılık hisselerinde de kurumsal oranlarında azalma görüldü:

KONTR: Kurumsal payı %18,00’den %14,14’e geriledi (-3,86).

THYAO: Türk Hava Yolları’nda kurumsal oran %50 barajının altına sarkarak %49,51 oldu (-2,23).

PETKM ve PGSUS: Petkim ve Pegasus’ta kurumsal yatırımcı oranı yaklaşık %2 civarında düşüş gösterdi.

İşte Kurumsal Payı En Çok Azalan İlk 10 Şirket

Aşağıdaki tabloda, kurumsal yatırımcıların en çok pay azalttığı ilk 10 hisse ve değişim oranları yer almaktadır:

Uzmanlar, kurumsal oranlardaki bu düşüşlerin her zaman negatif bir tablo çizmediğini; yıl sonu veya dönem sonu portföy boşaltmaları, kâr realizasyonları veya farklı sektörlere rotasyon olabileceğini belirtiyor. Ancak QUAGR ve GENIL gibi hisselerdeki belirgin düşüşlerin, bu hisselere özel haber akışları veya temel analiz değişimleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.