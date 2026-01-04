Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul bünyesinde uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması bulunan hisseler için yeni takvim açıklandı. Buna göre, 5–9 Ocak 2026 işlem haftasında toplam 6 hisse senedinde uygulanan tedbirler sona erecek. Söz konusu paylar, belirtilen tarihlerden itibaren tedbirsiz olarak işlem görmeye başlayacak.

5 OCAK PAZARTESİ

Haftanın ilk işlem gününde iki hissede uygulanan tedbirler sona erecek. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı kaldırılacak. Aynı tarihte Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) hisselerinde de kredili işlem yasağı sona erecek.

8 OCAK PERŞEMBE

Perşembe günü ise daha kapsamlı tedbirlerin kalktığı hisseler öne çıkıyor. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek. Aynı gün Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) hisselerinde kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi uygulamaları kaldırılacak.

9 OCAK CUMA

Haftanın son işlem gününde ise Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) ile FRIGO-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) hisselerinde uygulanan kredili işlem yasakları sona erecek.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat ve işlem dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla devreye alınan bir uygulama olup; kredili işlem yasağı, brüt takas ve tek fiyat gibi geçici kısıtlamaları kapsıyor. Tedbir süresi dolan hisseler, yeniden normal işlem kurallarına tabi oluyor.