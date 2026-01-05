Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı tablosu netleşti. Ortaya çıkan rakamlar, memur ve işçi emeklileri arasında zam oranı açısından bir fark olduğunu gösteriyor.

Milyonların beklediği veri geldi: TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı!

MASADAKİ KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Yapılan hesaplamalara göre maaş artış oranları şu şekilde şekillendi:

• Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 18,60

• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 12,19

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'lik artışa ilave olarak enflasyon farkını da alarak toplamda yüzde 18,60'lık bir orana ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan yasanın öngördüğü şekilde son 6 aylık enflasyon oranı kadar (yüzde 12,19) zam hakkı kazandı.

Bu artışla birlikte sadece maaşlar değil; kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi birçok sosyal ödeme kalemi de yüzde 18,60 oranında yükseldi.

KRİTİK SORU: FARK KAPANACAK MI?

Ortaya çıkan tabloda memur emeklisi ile işçi emeklisi arasında yaklaşık 6,4 puanlık bir zam farkı oluştu.

Geçtiğimiz dönemlerde hükümet, bu tür farkları "Refah Payı" adı altında ek bir düzenlemeyle kapatarak oranları eşitleme yoluna gitmişti.

Şimdi gözler, bu yıl da benzer bir "eşitleme" hamlesinin gelip gelmeyeceğine çevrildi.

ANKARA'DA TRAFİK HIZLANDI: KARAR KABİNE'DEN ÇIKACAK

Refah payı düğümü, bugün gerçekleştirilecek kritik toplantılarda çözülecek. Önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Eğer refah payı kararı alınırsa süreç şöyle işleyecek:

• Kabine sonrası ek zam oranı duyurulacak.

• En düşük emekli maaşı için belirlenen yeni rakam ve refah payı düzenlemesi bir "Torba Kanun" teklifi olarak TBMM'ye sunulacak.

• Meclis'ten geçtikten sonra maaşlara yansıtılacak.

Milyonlarca emekli, Kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda.