Bitcoin, 2025'i hafif bir geri çekilmeyle kapatsa da 2026'nın ilk haftasında analistlerin radarına girdi. Yahoo Finance uzmanlarına göre, "Kripto 2026" vizyonu iki ana sütun üzerine kurulu: Kurumsal adaptasyonun tabana yayılması ve dijital varlıklara yönelik netleşen regülasyonlar.

Türkiye’nin dünyada kripto para kullanımında üst sıralarda yer alması, bu haberi yerel yatırımcı için kritik kılıyor. Analistler, özellikle Ethereum ve Solana gibi ağlardaki teknolojik güncellemelerin, 2026 yılında altcoin piyasasında "akıllı sözleşme" tabanlı bir ralliyi tetikleyebileceğini belirtiyor. Yatırımcılar şimdi gözünü, Ocak ayı sonunda yapılacak olan küresel ekonomik forumlara ve buradan gelecek regülasyon sinyallerine çevirdi.