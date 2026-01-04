Küresel piyasalar, 2026 yılına Fed’in şahinleşen tonuyla girdi. 2025’in son çeyreğinde piyasaları rahatlatan faiz indirim döngüsünün, Ocak ayı itibarıyla geçici bir duraklama dönemine girmesi bekleniyor. ABD’de enflasyonun %2’lik hedefe tam olarak yapışmaması ve istihdam piyasasından gelen güçlü veriler, Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibini daha temkinli bir yola itiyor.

2026’nın İlk Kararı: Pas Geçme İhtimali Masada

Yahoo Finance analistlerinin derlediği verilere göre, Fed’in politika faizini %3,50 - %3,75 bandında sabit bırakması neredeyse kesinleşti. Uzmanlar, Fed’in "agresif genişleme" döneminden "ince ayar" dönemine geçtiğini vurguluyor. 2026 genelinde ise piyasaların beklediği 3-4 indirim yerine, yalnızca bir veya iki indirim yapılabileceği konuşuluyor.

Enflasyon Yapışkan, Dolar Güçlü

Fed’in frene basmasındaki en büyük etken, ABD’de manşet enflasyonun hala %2,8 seviyelerinde direnç göstermesi. Bu durum, dolar endeksinin (DXY) küresel piyasalarda 104 bandının üzerinde tutunmasına neden oluyor. Finans çevrelerine göre, Fed’in şahin duruşu 2026’nın ilk yarısında doların diğer para birimleri karşısındaki üstünlüğünü koruyacağını gösteriyor.

Türk Yatırımcısı İçin Ne Anlama Geliyor?

Fed'in faiz indirimlerini durdurma sinyali, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Türkiye için kritik bir tabloyu beraberinde getiriyor:

Dolar Kuru: Küresel bazda doların güçlü kalması, gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerindeki baskıyı artırabilir.

Altın Fiyatları: Faizlerin düşmeyeceği beklentisi, ons altın tarafında bir miktar baskılanma yaratsa da jeopolitik riskler fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Yabancı Sermaye: Yüksek ABD faizleri, sıcak paranın gelişmiş piyasalarda kalmasına neden olarak Türkiye gibi pazarlara nakit akışını yavaşlatabilir.

"Powell Sonrası" Senaryoları Başladı

Haber merkezlerine düşen bir diğer önemli detay ise Jerome Powell’ın Mayıs 2026’da dolacak olan görev süresi. Piyasalar şimdiden Powell’ın yerine gelecek ismin "güvercin mi yoksa şahin mi" olacağını tartışmaya başladı. Bu liderlik değişimi, 2026’nın ikinci yarısında küresel ekonomide taşları yerinden oynatabilir.