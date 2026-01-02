2026’nın ilk işlem günlerinde altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz yılı güçlü kazançlarla kapatan değerli metaller, yeni yıla da alıcılı bir başlangıç yaptı. Piyasalarda, 2025 yılında görülen sert yükselişin ardından yatırımcıların güvenli liman talebini koruduğu gözleniyor.

Faiz İndirimi Beklentileri Etkili Oluyor

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde faiz indirimlerine devam edebileceğine yönelik beklentilerin, altın ve gümüş fiyatlarını desteklediğine dikkat çekiyor. Faizlerin düşük seyretmesi, faiz getirisi olmayan değerli metalleri yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN



Doların Seyri ve Küresel Belirsizlikler

Doların küresel piyasalarda zayıflama eğilimi göstermesi de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Jeopolitik riskler, küresel büyümeye ilişkin belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikalarına dair soru işaretleri, altın ve gümüşe olan talebi canlı tutuyor.

2026 İçin Beklentiler Ne Yönde?

Uzmanlara göre 2026 yılı boyunca enflasyon verileri, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve küresel risk iştahı, altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Piyasa oyuncuları, değerli metallerde dalgalı ancak destekli bir görünümün devam edebileceğini değerlendiriyor.