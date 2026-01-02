Endüstriyel metallerdeki ralli 2026 yılına taşınırken, alüminyum bu yarışta bayrağı devraldı. Arz görünümündeki ciddi daralma ve yenilenebilir enerji sektöründen gelen güçlü talep, alüminyum fiyatlarını kritik bir kilometre taşına ulaştırdı.

ALÜMİNYUMDA 3 YILLIK REKOR: 3.008 DOLAR!

Cuma günü gerçekleşen işlemlerde alüminyum fiyatları yüzde 0,4 artışla 3.008,00 dolara yükseldi. Bu seviye, metalin üç yıldan uzun bir süredir gördüğü en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti. 2025 yılını yüzde 17’lik bir artışla kapatan alüminyum, 2021'den bu yana en güçlü performanslarından birini sergiliyor.

Yükselişin arkasında iki ana neden yatıyor:

Çin’in Eritme Sınırı: Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in üretim kapasitesine getirdiği üst limitler piyasayı sıkıştırıyor.

Avrupa’daki Enerji Krizi: Yüksek elektrik fiyatları nedeniyle Avrupa genelinde üretim kısıtlamalarına gidilmesi, küresel stokların erimesine yol açtı.

NİKEL TARAFINDA "ENDONEZYA" ALARMI

Günün bir diğer hareketli metali ise nikel oldu. Dünyanın en büyük üreticilerinden PT Vale Indonesia'nın, çalışma planına ilişkin resmi onayların gecikmesi nedeniyle madencilik faaliyetlerini durdurması fiyatları sıçrattı.

Nikel, bu gelişmenin ardından %1,2 artışla 16.845,00 dolara çıktı.

Şirket her ne kadar bu durumun sürdürülebilirliği etkilemeyeceğini açıklasa da, tüccarlar Endonezya'nın üretim azaltma planlarını yakından takip ediyor.

BAKIR ZİRVEDEN İNMİYOR: 12.487 DOLAR

Hafta içinde tarihi rekorlar kıran bakır, Cuma gününe de yükselişle başladı. Bir önceki seansta yaşanan sınırlı geri çekilmenin ardından kırmızı metal, ton başına 12.487,00 dolardan işlem görerek %0,5 değer kazandı. 2009'dan bu yana en büyük yıllık artışını gerçekleştiren bakır, sanayi metalleri arasında liderliğini koruyor.

DEMİR CEVHERİ VE ASYA PİYASALARI

Çin piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, Singapur’daki demir cevheri vadeli işlemleri sakin ancak pozitif bir seyir izledi. Demir cevheri %0,3 artışla ton başına 105,65 dolara yükseldi.

ANALİZ: "ARZ DARLIĞI 2026'NIN ANA TEMASI"

Ekonomi analistleri, inşaat ve enerji altyapısı projeleri için kritik öneme sahip olan alüminyum ve bakırdaki bu yükselişin, sadece spekülatif değil, fiziksel arz yetersizliğinden kaynaklandığını vurguluyor. Gümrük vergisi endişeleriyle ABD’ye yapılan sevkiyatların artması, diğer bölgelerde metal kıtlığı riskini tetiklemeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.