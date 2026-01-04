Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ilk toplantısını yarın, Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

LOJİSTİK VE ULAŞIM ALTYAPISI MASADA

Toplantıda, lojistik altyapının geliştirilmesi, demiryolu ve liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda ulaştırma ve ticaret akışını hızlandıracak başlıklar değerlendirilecek.

JEOTERMAL ENERJİ VE TARIM GÜNDEMİ

EKK toplantısında ayrıca Türkiye'deki jeotermal enerji kaynakları, bu kaynakların kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki son gelişmeler gündeme gelecek. Tarımsal desteklere ilişkin mevcut durum ve atılacak adımlar da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILACAK

Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi. Görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımlanması planlanıyor.