Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ilk toplantısını yarın Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda lojistik altyapı, demiryolu ve liman bağlantıları ile jeotermal enerji ve tarım sektörüne ilişkin başlıklar ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ilk toplantısını yarın, Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.
LOJİSTİK VE ULAŞIM ALTYAPISI MASADA
Toplantıda, lojistik altyapının geliştirilmesi, demiryolu ve liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda ulaştırma ve ticaret akışını hızlandıracak başlıklar değerlendirilecek.
JEOTERMAL ENERJİ VE TARIM GÜNDEMİ
EKK toplantısında ayrıca Türkiye'deki jeotermal enerji kaynakları, bu kaynakların kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki son gelişmeler gündeme gelecek. Tarımsal desteklere ilişkin mevcut durum ve atılacak adımlar da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.
TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILACAK
Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi. Görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımlanması planlanıyor.