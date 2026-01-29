ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in son faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, faizlerin indirilmemesini sert sözlerle eleştirerek yüksek faiz politikasının ABD ekonomisine gereksiz maliyet yüklediğini savundu. Trump, mevcut ekonomik koşullarda faizlerin daha düşük seviyelerde olması gerektiğini ifade etti.
Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini indirmemesi nedeniyle kurumu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, faizlerin yüksek tutulması için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.
POWELL'A "FAİZ İNDİRİMİ" ELEŞTİRİSİ
Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda geç kaldığını öne sürerek, mevcut yüksek faiz oranlarının ABD ekonomisine büyük maliyet yüklediğini ifade etti. Enflasyonun artık tehdit oluşturmadığını savunan Trump, buna rağmen faizlerin düşürülmemesini eleştirdi.
"YÜKSEK FAİZ ABD'YE YÜZ MİLYARLARCA DOLARA MAL OLUYOR"
Trump, yüksek faiz politikası nedeniyle ABD'nin her yıl yüzlerce milyar dolar ek faiz yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Gümrük tarifeleri sayesinde ülkeye ciddi gelir girişi olduğunu belirten Trump, bu koşullarda ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip olması gerektiğini dile getirdi.
TİCARET POLİTİKALARINDA DAHA SERT ADIM MESAJI
Birçok ülkenin düşük faiz ortamından yararlanarak ticaret fazlası verdiğini savunan Trump, ABD'nin daha sert ticaret adımları atması halinde ülkeye milyarlarca dolar daha fazla gelir sağlanabileceğini iddia etti.
FED FAİZ ORANINI SABİT TUTMUŞTU
Fed, son toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakmıştı.