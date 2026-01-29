Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini indirmemesi nedeniyle kurumu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, faizlerin yüksek tutulması için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

POWELL'A "FAİZ İNDİRİMİ" ELEŞTİRİSİ

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda geç kaldığını öne sürerek, mevcut yüksek faiz oranlarının ABD ekonomisine büyük maliyet yüklediğini ifade etti. Enflasyonun artık tehdit oluşturmadığını savunan Trump, buna rağmen faizlerin düşürülmemesini eleştirdi.

"YÜKSEK FAİZ ABD'YE YÜZ MİLYARLARCA DOLARA MAL OLUYOR"

Trump, yüksek faiz politikası nedeniyle ABD'nin her yıl yüzlerce milyar dolar ek faiz yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Gümrük tarifeleri sayesinde ülkeye ciddi gelir girişi olduğunu belirten Trump, bu koşullarda ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip olması gerektiğini dile getirdi.

SON DAKİKA| Piyasalar nefesini tutmuş merakla bekliyordu! Fed kritik 2026 faiz kararını açıkladı

TİCARET POLİTİKALARINDA DAHA SERT ADIM MESAJI

Birçok ülkenin düşük faiz ortamından yararlanarak ticaret fazlası verdiğini savunan Trump, ABD'nin daha sert ticaret adımları atması halinde ülkeye milyarlarca dolar daha fazla gelir sağlanabileceğini iddia etti.

FED FAİZ ORANINI SABİT TUTMUŞTU

Fed, son toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakmıştı.