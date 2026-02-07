Şirket, tarihi tesisin kapatılmasına yönelik resmi istişare sürecini başlattığını duyurdu. 550 bin metrekarelik dev deponun devreden çıkarılmasıyla birlikte, bölgedeki istihdam dengelerinin nasıl etkileneceği merak konusu.

ÇALIŞANLARA NORTHAMPTON ROTASI

Amazon, kapanış planı kapsamında mevcut personeli mağdur etmemek adına bazı geçiş imkanları sunduğunu açı:

Yeni Tesis Seçeneği: Çalışanlara, Northampton’da yeni açılacak modern lojistik merkezine geçiş hakkı tanınacak.

Alternatif Merkezler: Personelin talebi doğrultusunda Amazon’un diğer operasyonel merkezlerine de transfer imkanı sağlanacak.

İstihdam Sözü: Şirket yetkilileri, çalışanların neredeyse tamamı için yeni tesislerde iş garantisi taahhüdünde bulundu.

500 MİLYON STERLİNLİK YENİ YATIRIM

Amazon'un lojistik ağındaki bu değişim, aslında dev bir yatırımın parçası. Northampton’daki SEGRO Logistics Park’ta inşa edilen yeni depo, yaklaşık 500 milyon sterlinlik bir bütçeyle hayata geçiriliyor. Mayıs ayında kapılarını açması planlanan bu merkezin başlangıçta 1.400, ilerleyen dönemde ise 2.000 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

YEREL YÖNETİMDEN "YIKICI SONUÇ" UYARISI

Kapanış kararı Milton Keynes belediye toplantısında geniş yankı buldu. Bağımsız Konsey lideri Adam Zerny, istihdam sözünün kritik olduğunu kabul etse de, bu taşınmanın bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Yerel yöneticiler, Northampton'a taşınmanın her çalışan için pratik veya sürdürülebilir bir çözüm olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Amazon sözcüsü ise yaptığı açıklamada, operasyonel ağın düzenli olarak gözden geçirildiğini ve bu süreçte önceliklerinin etkilenen çalışanları desteklemek olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dünya