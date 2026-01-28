Küresel piyasalarda haftanın en kritik gündem maddesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı oldu. Enflasyon görünümü, resesyon tartışmaları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajları yakından izleyen yatırımcılar, Fed'den gelecek açıklamaya odaklandı.

Karar öncesinde piyasalarda temkinli bir hava hakim olurken, özellikle döviz, altın ve hisse senedi piyasalarında yön arayışı dikkat çekti. Fed'in alacağı kararın, 2026 yılına ilişkin para politikası patikasına dair önemli sinyaller içereceği değerlendirildi.

Fed merakla beklenen 2026 Ocak ayı faiz kararını 22.00'da açıkladı.

ALTIN FİYATLARI KARAR ÖNCESİ REKOR KIRDI

Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında güçlü yükseliş dikkat çekti. Yurt içinde gram altın, 7 bin 600 TL seviyesini aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, altındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDEYDİ?

Karar öncesi piyasa beklentileri, Fed'in bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyebileceği yönünde yoğunlaşmıştı.

Fed Faiz Kararı Altın ve Gümüş Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Analistler, Fed'in para politikasında temkinli duruşunu sürdürmesini ve ekonomik verileri izlemeye devam etmesini bekliyordu. Bu nedenle karar öncesinde "Bekle-gör" politikasının öne çıktığı bir tablo oluştu.

ÖNCEKİ FED KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, 2025 yılının son faiz kararında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–yüzde 3,75 aralığına çekmişti. Bu karar, yıl içinde yapılan birkaç faiz indiriminin ardından gelmişti ve piyasa beklentileriyle uyumlu bir adım olarak yorumlanmıştı.

Kripto Dünyası Fed’e Kilitlendi: Bitcoin ve Ethereum’da "Karar Gecesi" Volatilitesi Kapıda

FED 28 OCAK 2026 FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Bir önceki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeleri korumuştu. Piyasalarda oluşan genel beklenti de bu toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. Fed, son kararıyla birlikte para politikasındaki temkinli duruşunu sürdürdü. Fed, politika faizini yüzde 3,50 – yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

FED'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları aktarıldı.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için HEDEF aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.