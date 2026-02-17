Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, küresel ekonomiye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Banka tarafından yayımlanan analiz notunda, küresel büyümenin piyasa tahminlerinden daha güçlü gerçekleşebileceği belirtildi. Notta, önümüzdeki dönemde büyümeyi destekleyen unsurların daha belirgin hale geleceği vurgulandı.

ÜÇ TEMEL FAKTÖR VAR

Hatzius'a göre küresel ekonomide ivmelenmenin arkasında üç temel faktör bulunuyor;

Gümrük vergilerinin etkisinin azalması, mali desteklerin devam etmesi ve finansal koşulların gevşemesi. Bu gelişmelerin özellikle gelişmiş ekonomilerde talebi canlı tutabileceği ve büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

ENFLASYONDA HEDEF SEVİYELERE GERİLEME BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, birçok ekonomide enflasyonun merkez bankalarının hedef seviyelerine doğru düşüş eğilimine gireceğini öngörüyor. Analizde, tarife kaynaklı baskıların azalması, idari fiyat artışlarının hafiflemesi ile ücret ve kira artış hızındaki yavaşlamanın bu süreçte belirleyici olacağı kaydedildi.

Enflasyondaki normalleşmenin, merkez bankalarına para politikası alanında daha fazla hareket alanı sağlayabileceği ve bunun da ekonomik büyümeyi destekleyebileceği belirtildi.

FED İÇİN İKİ FAİZ İNDİRİMİ SENARYOSU

Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevcut başkan Jerome Powell'ın görev süresi boyunca faizleri genel olarak sabit tutabileceğini değerlendirdi. Bununla birlikte, Haziran ve Eylül aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsünde bulunuldu.