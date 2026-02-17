Küresel ve yurt içi piyasalarda gündem yoğun. Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında 214,5 milyar TL açık verirken, TCMB'nin yayımladığı ticari gayrimenkul fiyat endeksi son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5'lik reel kayba işaret etti. Öte yandan Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımları 2025 yılında 2,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Jeopolitik cephede ise Cenevre'de kritik temaslar var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "Daha makul olun" çağrısı yaparken, ABD, Orta Avrupa'da Macaristan ve Slovakya ile nükleer iş birliği mutabakatları imzaladı. İran Devrim Muhafızları ise Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "Hürmüz Boğazının Akıllı Kontrolü" tatbikatını başlattı.

Bugün Almanya'da TÜFE verisi açıklanacak. ABD, İran ve Rusya-Ukrayna heyetleri Cenevre'de bir araya gelecek. MSCI endeks değişiklikleri 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak. Borsa İstanbul'un güne yatay açılış yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 19-20 Şubat günleri toplanacak.

ALTNY – Yurt içinde yerleşik müşterisi ile 10,15 milyon euro tutarlı sözleme imzaladığı açıklandı.

ARSAN & CEMZY & GUNDG – VBTS kapsamında şirket paylarına 16.03.2026 tarihine kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BORLS – Şirketin, TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve 4. kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 09.04.2026 tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRFBORL12639 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesini TLREF+1 üzerinden üç ay erteleyerek 27.04.2026 tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 19.04.2026 tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRFBORL72617 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesini mevcut faize ek TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 14.04.2026 tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BRISA – Şirketin yıl sonu finansal sonuçlarının 27.02.2026 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı açıklandı.

BVSAN – Şirketin ASTOR ile 10,5 milyon euro tutarında vinç teslim sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CASA – Şirketin, Beykoz Vergi Dairesi’nce düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerine ilişkin düzeltme taleplerinin reddi üzerine, bu işleme karşı İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nde dava açtığı açıklandı.

FORMT – Şirketin, olağanüstü genel kurulda esas sözleşme değişikliklerini kabul ettiği ve bu işlemin önemli nitelikte sayılması nedeniyle, 02.07.2025 itibarıyla pay sahibi olup toplantıda ilgili maddeye olumsuz oy veren ve muhalefet şerhi koyan pay sahipleri için ayrılma hakkı fiyatının pay başına 3,62 TL olarak belirlendiği; ayrılma hakkının 16.02.2026–27.02.2026 tarihleri arasında kullanılabileceği açıklandı.

GESAN – Şirketin 1,99 milyon dolar tutarında ihale kazandığı açıklandı.

GMTAS – Şirketin, GimatSepeti markalı e-ticaret platformunda teknik altyapı

iyileştirmeleri nedeniyle online satış faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği ve bu kararın finansal tablolar üzerinde olumsuz etkisinin beklenmediği açıklandı.

GRSEL – Şirketin yıl sonu finansal sonuçlarının 10.03.2026 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı açıklandı.

GUNDG – Şirketin, gıda üretim tesislerinin 407,7 milyon TL bedelle ilişkili taraf GND Süt Ürünleri’ne satışı işlemini önemli nitelikte işlem olarak değerlendirerek genel kurul onayına sunma kararı aldığı ve bu işlem için ayrılma hakkı kullanım fiyatını pay başına 237,04 TL olarak belirlediği açıklandı.

HRKET – Şirketin, BAE’nin ulusal demiryolu şirketi Etihad Rail ile ağır kaldırma ve proje taşımacılığı odaklı demiryolu lojistik çözümleri geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladığı açıklandı.

IDGYO – Cem İncesular tarafından 453.649 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

KONTR – Şirketin 376,99 milyon TL tutarındaki ihale için sözleme imzaladığı açıklandı.

KONTR – Yıl sonu finansal sonuçların planlanan ilan tarihinin 17.02.2026 olarak revize edildiği açıklandı.

LKMNH – 179 gün vadeli 178 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

MIATK – Şirketin iştiraki Tripy Mobility Teknoloji’nin, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nden 10 yıllık paylaşımlı elektrikli bisiklet işletme lisansı aldığı açıklandı.

SAHOL – Ömer Sabancı tarafından 3.086.290 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

SISE – Şirketin, İtalya San Giorgio di Nogaro’daki 6,5 milyon m²/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattı yatırımını 25 milyon euro bedelle tamamlayıp devreye aldığı ve bu yatırımla dünya genelindeki kaplamalı cam üretim kapasitesinin %19 artarak 41,1 milyon m²/yıla çıktığı açıklandı.

TARKM – Turgutlu OSB’deki fabrika inşaatının tamamlandığı, makine montaj ve izin süreçlerinin sürdüğü açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 25,04 – 25,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 9,43 TL fiyattan geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 215.000 adet pay 26,60 – 26,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 363.145 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,49’a geriledi

HEDEF – Pusula Portföy tarafından net 1.083.860 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 18,69 – 18,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.750 adet pay 24,90 – 25,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

PEKGY – Tera Portföy tarafından net 13.702.114 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,92’ye geriledi.

SEGYO – Metro Avrasya Georgia tarafından 5,95 – 6,12 TL fiyat aralığından net 8.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,98’e yükseldi.

SEGYO – AVTUR tarafından 6,19 – 6,54 TL fiyat aralığından net 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,52’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

DSTKF – Şirket sermayesinin 333,33 milyon TL’den %1700 oranında bedelsiz olarak 5,67 milyar TL artışla 6,00 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MANAS – Şirket sermayesinin 165,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 314.697 adet pay 16 – 17 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

Kaynak: İnfo Yatırım