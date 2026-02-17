TSI 11.25 itibarıyla tavan fiyat olan 10,74 TL seviyesine ulaşan MOGAN payları, günlük bazda %9,93 değer kazandı. Bu yükselişle birlikte hisse, kısa ve orta vadeli yatırımcısına sunduğu getiriyi de yukarı çekti. Son verilere göre MOGAN; haftalık bazda yüzde 18,28, aylık bazda ise yüzde 24,45 oranında prim yaparak dikkatleri üzerine çekti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ALICILARDA MARBAŞ MENKUL LİDERLİĞİ ELE ALDI

Hisse performansını destekleyen aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine bakıldığında, Marbaş Menkul Değerler'in agresif alımları dikkat çekiyor. TSI 11.56 itibarıyla oluşan tablo şu şekilde şekillendi:

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.: 6.266.759 net lot alımıyla toplam dağılımın %80,90’ını tek başına karşıladı.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 683.158 lot alımı gerçekleştirerek %8,81'lik bir pay sahibi oldu.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 303.502 lot ile %3,91 oranında alım yaptı.

QNB Yatırım: 269.474 lot (%3,47) ve PhillipCapital 162.455 lot (%2,09) ile alıcı tarafındaki ilk beş kurum arasında yer aldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.