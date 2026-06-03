Aracı kurumların hisse senetlerine yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak Yapı Kredi Yatırım, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hisseleri için yeni değerlendirmesini yayımladı.

Kurum, FROTO hissesi için "al" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 140,00 TL olarak sürdürdü.

MAYIS AYINDA SATIŞLAR GERİLEDİ

Raporda, Ford Otosan'ın mayıs ayında 5 bin adet satış hacmi gerçekleştirdiği ve yıllık bazda yüzde 38 daralma kaydettiği belirtildi.

Binek araç satışlarının yıllık yüzde 79 düşüşle 432 adede gerilediği ifade edilirken, hafif ticari araç satışlarının ise yıllık yüzde 23 düşüşle 5 bin adet seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Yapı Kredi Yatırım raporunda şu değerlendirmeye yer verdi:

"Binek araç segmentindeki daralma, şirketin daha dar ürün gamının etkisini yansıtmaya devam etti. Hafif ticari araç satışları ise genel pazar eğilimleriyle paralel seyretti. Böylece FROTO'nun aylık pazar payı yıllık 1,7 puan gerileyerek yüzde 9 oldu."

FROTO İÇİN HEDEF FİYAT VE TAVSİYE

Yapı Kredi Yatırım'ın Ford Otosan hisseleri için açıkladığı hedef fiyat ve tavsiye şu şekilde:

Aracı Kurum: Yapı Kredi Yatırım

Hedef Fiyat: 140,00 TL

Son Fiyat: 90,00 TL

Tavsiye: "Al"

Prim Potansiyeli: %55,55

Açıklanma Tarihi: 3 Haziran 2026

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