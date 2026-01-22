ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu için imza töreni, Dünya Ekonomik Forumu'na da ev sahipliği yapan İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Trump, sürece katkı sunan liderlere teşekkür ederek, "Gazze'de savaşı durduruyoruz. Buradaki herkes harika iş çıkardı" dedi. Gazze'nin doğru şekilde yönetilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Trump, onlarca yıldır süren çatışmaları sona erdirdiklerini belirterek, "Hindistan-Pakistan gibi nükleer güç dayalı başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Tayland da vardı" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da 59 ülkenin barış sürecine dahil olduğunu söyleyen Trump, Hamas'a ilişkin değerlendirmesinde ise, "Hamas sözlerini tutmazsa, büyük ihtimalle tutacaklar ama ellerinde silahla doğdular. Silahlarını bırakmak zorundalar. Silahlarını bırakmazlarsa bu onların sonu olur" dedi.

Trump ayrıca, neredeyse tüm NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma yönünde taahhütler aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e de değinen Trump, "Birleşmiş Milletler'in potansiyeli fazla ama kullanmıyor. Sekiz savaşı bitirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim. Buradaki liderleri BM ile birleştirebilirsek muazzam bir şey gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ABD'ye 18 trilyon doları aşan yatırım geldiğini belirterek, "Bize yatırım yapan çok mutlu olacak"dedi. Venezuela'ya da değinen Trump, petrol şirketlerinin bu ülkeye yönelmek istediğini söyleyerek, "Venezuela'nın yeni lideriyle iyi ilişkimiz var, ülkeyi büyük petrol şirketlerine açıyoruz" açıklamasında bulundu.