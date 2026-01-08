Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hang Seng Bank hissedarları, bankanın tamamının HSBC Holdings bünyesine alınmasını öngören özelleştirme teklifine onay verdi. Yapılan oylamada bağımsız hissedarların yüzde 85,75'i teklifi destekledi. Böylece yasal olarak aranan en az yüzde 75 onay eşiği rahatlıkla aşılırken, karşı oyların yüzde 10'un altında kalması şartı da sağlanmış oldu. Oylamada HSBC'nin zaten elinde bulundurduğu yüzde 63'lük pay dikkate alınmadı.

HİSSE BAŞINA YÜZDE 30 PRİMLİ TEKLİF

Teklif kapsamında HSBC, Hang Seng Bank hissedarlarına hisse başına 155 Hong Kong doları (yaklaşık 856 TL) ödeme yapmayı önerdi. Bu tutar, teklifin açıklandığı 9 Ekim öncesindeki son işlem gününde 119 Hong Kong doları (yaklaşık 657 TL) olan kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 30 prim anlamına geliyor. Banka yönetimi, bu fiyatın hissedarlar için güçlü bir çıkış fırsatı sunduğunu vurguladı.

HSBC ÇATISI ALTINDA TAM SAHİPLİK

HSBC CEO'su Georges Elhedery, kararın ardından yaptığı açıklamada, onayın Hang Seng Bank’ın iş modeline ve HSBC çatısı altında tam sahipliğin yaratacağı uzun vadeli fırsatlara duyulan güveni yansıttığını ifade etti. HSBC Asya-Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Peter Wong Tung-shun ise sürecin iki bankanın kimliğini ortadan kaldırmak değil, güçlü yönlerini daha etkin şekilde bir araya getirmek amacı taşıdığını söyledi.

"MAVİ ÇİP" DÖNEMİ KAPANIYOR

Onayla birlikte Hang Seng Bank, 14 Ocak itibarıyla Hang Seng Endeksi'nden çıkarılacak. Aynı tarih, hisselerin borsada işlem göreceği son gün olacak. Bankanın hisseleri, 27 Ocak kapanışı sonrasında ise Hong Kong Borsası'ndan tamamen silinecek. Böylece 1972'den bu yana devam eden "MAVI çip" statüsü sona erecek.

SORUNLU KREDİLER SÜRECİ HIZLANDIRDI

Analistlere göre teklifin güçlü destek görmesinde, bankanın özellikle gayrimenkul sektörüne ilişkin sorunlu kredilerindeki artış belirleyici oldu. Hang Seng Bank'ın tahsili gecikmiş gayrimenkul kredileri, Haziran 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 85 artarak 25 milyar Hong Kong dolarına yükseldi. Sorunlu kredi oranı ise toplam kredilerin yüzde 6,7’sine çıktı.

"FİYAT DÜŞÜK AMA BAŞKA SEÇENEK YOK"

Hopewell Hotel'de gerçekleştirilen genel kurula çoğu ileri yaşta olmak üzere yüzlerce hissedar katıldı. 79 yaşındaki yatırımcı Charles Cheng, teklif edilen fiyatı cazip bulduğu için destek verdiğini ve HSBC'nin desteğiyle bankanın risklerini daha iyi yönetebileceğini söyledi. Bazı hissedarlar ise fiyatı yeterli bulmadıklarını ancak başka bir alternatif görmedikleri için teklifi kabul ettiklerini dile getirdi.

MARKA KORUNACAK, YAPI SADELEŞECEK

HSBC, özelleştirmenin Hong Kong'daki kurumsal yapıyı sadeleştirerek teknoloji, insan kaynağı ve risk yönetimi alanlarında daha fazla yatırım yapılmasına olanak sağlayacağını açıkladı. Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan Mo-po da HSBC'nin önümüzdeki yıllarda kente milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı ve süreçte personel çıkarmamayı taahhüt ettiğini belirtti.

1933 yılında Hang Seng Ngan Ho adıyla kurulan Hang Seng Bank, HSBC'nin tam iştiraki olduktan sonra da marka adını, şube ağını, yönetim kurulunu ve bankacılık lisansını koruyacak. HSBC, bankanın müşteri odaklı değer önerisinde herhangi bir değişiklik olmayacağını özellikle vurguladı.