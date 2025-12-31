Yeni yılda uygulanacak yüzde 18,95’lik artışla birlikte, yurt dışı telefon kayıt ücreti 2026 yılı için 54 bin 258 lira olarak belirlendi. Eğer indirim yapılmayıp genel Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 uygulansaydı, bu bedel 57 bin 240 liraya yükselecekti. Yapılan düzenleme ile kayıt ücretinde yaklaşık 3 bin liralık bir artış sınırlaması sağlanmış oldu.

KAYIT SÜRECİ VE ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

Yurt dışından cihaz getiren vatandaşların dikkat etmesi gereken temel kurallar ise geçerliliğini koruyor:

120 Gün Sınırı: Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının, Türkiye’ye giriş yapıldıktan sonra en geç 120 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor.

2 Yıl Şartı: Mevcut düzenlemeye göre, bir kişi 2 takvim yılı içerisinde sadece 1 adet cihazın IMEI kaydını yaptırabiliyor.

Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan bu ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olacak.

(AA)