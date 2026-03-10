İran medyasında yer alan haberlere göre İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Silahlı Kuvvetlerin insansız hava araçları (İHA) ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düşman hedeflerine modern kontrol sistemleri ve ileri teknolojiye dayalı hassas saldırılar düzenlediğini belirten Ekreminiya, bu operasyonların düşman mevzilerinin etkili biçimde HEDEF alınmasını sağladığını söyledi.

Ekreminiya, “Düşmanın radar kapasitesinin önemli bir kısmı imha edildi. Bu durum, Hayfa’daki askeri üsleri vurmayı, eskisine kıyasla daha kolay hale getirdi” ifadelerini kullandı.