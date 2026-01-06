Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla geliştirilen "Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi" ile tedarikçiler mercek altına alınıyor.

PUANLAMA KRİTERLERİ NELER OLACAK?

DMO'nun e-satış portalında yer alan firmalar, artık sadece sundukları fiyatla değil, kurumsal kapasiteleriyle de değerlendirilecek. Geliştirilen algoritmaya göre şirketler şu kriterler üzerinden puan toplayacak:

• Yerli Üretim Gücü: Firmanın yerli üretici konumunda olup olmadığı.

• Mali Sağlamlık: Şirketin mali yapısının sürdürülebilirliği.

• Hizmet Kalitesi: Satış sonrası servis ağının yetkinliği ve ürün kalite düzeyi.

• Uyum: Katalog anlaşmalarına sadakat ve DMO kurallarına uyumluluk.

İYİ OLANA AVANTAJ, KÖTÜ OLANA KISITLAMA

Sistemin en dikkat çekici yanı, puanlama sonucunda ortaya çıkacak "Sertifikasyon" modeli. Yapılan analizler sonucunda tedarikçiler belirli sınıflara ayrılacak.

Yüksek puan alan ve üst sınıfta yer alan tedarikçiler, kamu alımlarında çeşitli avantajlardan yararlanarak öne çıkacak. Buna karşılık, kriterleri karşılayamayan veya düşük puan alan tedarikçilere ise sistem içinde çeşitli kısıtlamalar getirilecek. Bu hamle ile hatalı ürün alımının önüne geçilmesi ve risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK: "YERLİ ÜRETİM ÖNE ÇIKACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemin stratejik önemine vurgu yaptı. DMO'nun toplu alım modelinin önemine değinen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"DMO şimdi de alım yaptığı tedarikçileri belirli kriterlere göre sertifikalandıracak. Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak."

Sistemin usul ve esasları belirlenmiş olup, uygulamanın kısa süre içinde aktif hale gelmesi bekleniyor.