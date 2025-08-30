Koç Holding ve Stellantis ortaklığında Türkiye otomotiv sektöründe tarihi bir adım atılıyor. Stellantis markaları Tofaş çatısı altında birleşirken, 256 milyon Euro’luk dev yatırım kararıyla üretim kapasitesi güçlendirilecek. Ayrıca yılların simge modeli Doblo’nun yeniden Türkiye’de üretilmesi, sektörün ihracat gücünü önemli ölçüde artıracak.

REKABET KURULU ONAYI GELDİ

18 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın Stellantis Türkiye hisselerini devralmasına Rekabet Kurulu tarafından izin verildi. Pay devrinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Tofaş, yalnızca Fiat, Alfa Romeo, Jeep® ve Maserati’nin değil; Citroën, DS, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü üstlenecek. Böylece Türkiye otomotiv pazarında eşi benzeri görülmemiş bir distribütörlük ağı ortaya çıkacak.

256 MİLYON EURO’LUK YATIRIM VE YENİ HAFİF TİCARİ ARAÇ PROJESİ

Tofaş’ın üretim tarafında en dikkat çekici gelişme, çoklu enerji platformunda hayata geçirilecek yeni hafif ticari araç projesi oldu. 256 milyon Euro tutarındaki yatırım kapsamında 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yeni üretim hattı devreye alınacak. Araçların hem iç pazara hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracatı planlanıyor. Yıllık 150 bin adetlik kapasiteye ulaşması beklenen bu proje, Tofaş’ın üretim gücünü katlayacak.

DOBLO YENİDEN BURSA’DA

Bir dönem Tofaş’ın en çok ihraç edilen modelleri arasında yer alan Doblo’nun üretimi yeniden Türkiye’ye dönüyor. İspanya’ya kaydırılan üretimin Bursa’ya gelmesi, fabrikanın kapasite kullanımını artırırken aynı zamanda ihracat hacmine doğrudan katkı sağlayacak. Özellikle Avrupa pazarında ticari araç segmentinde güçlü konumu bilinen Doblo’nun dönüşü, Tofaş için stratejik bir avantaj yaratıyor.

KOÇ HOLDİNG VE TOFAŞ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, bu adımı “Türkiye otomotiv sektörünün stratejik önemine duyulan güven” olarak değerlendirirken, Stellantis MEA COO’su Samir Cherfan da “Tofaş ile birlikte hem Türkiye’de hem bölgede müşterilerimize daha güçlü hizmet vereceğiz” dedi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise şu ifadeleri kullandı:

“Rekabet Kurulu’nun onayıyla birlikte müşterilerimize çok daha kapsamlı bir hizmet sunacağız. Doblo üretiminin geri dönmesi ve yeni hafif ticari araç projemiz, ihracatımızı büyütürken çalışanlarımız için de yeni fırsatlar yaratacak.”

BORSA ETKİSİ

Bu gelişmelerin Borsa İstanbul’daki yansıması merakla bekleniyor.

• TOASO (Tofaş): Yeni distribütörlük ağının genişlemesi, 256 milyon Euro’luk yatırım ve Doblo’nun yeniden Türkiye’de üretilmesi, hisse üzerinde güçlü bir pozitif katalizör oluşturuyor. Yatırımcılar, artan ihracat ve üretim kapasitesini fiyatlamaya başlayabilir.

• KCHOL (Koç Holding): Holding’in otomotiv iştirakleri üzerinden dolaylı fayda sağlayacağı, uzun vadede değerini artıracağı öngörülüyor. Ancak asıl güçlü fiyatlama etkisi doğrudan Tofaş hisselerinde görülmesi bekleniyor.