Ekim ayında yaşanan ani düşüşten bu yana kripto para piyasası hassas bir dengede ilerliyor. Glassnode verilerine göre Bitcoin'in "gerçek piyasa ortalaması" (true market mean) olarak adlandırılan seviyesi 81.300 dolar civarında bulunuyor.

Analistler bu seviyeyi, "zamana yayılan olağan düzeltmeler" ile "agresif kayıplar" arasındaki sınır çizgisi olarak görüyor. Rapora göre:

• 81.300 Doların Üstü: Kayıplar dengesiz olsa da piyasa tutunmaya devam edebilir.

• 81.300 Doların Altı: Bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma, piyasadaki satış baskısının sadece Bitcoin ile sınırlı kalmayıp, tüm altcoinlere yayılarak çok daha sert ve senkronize bir "sıfırlama" hareketini tetikleyebilir.

"ÇIPA" ETKİSİ VE ALTCOİNLER

10 Ekim'deki ani düşüşten bu yana büyük piyasa değerine sahip kripto varlıkların Bitcoin ile olan korelasyonu (bağlılığı) zirve yapmış durumda.

Bitcoin'in piyasanın "çıpası" rolünü üstlendiği bu dönemde, yüksek beta katsayısına sahip (daha volatil) tokenlar zaten ciddi satış baskısı altında.

Uzmanlar, Bitcoin'in 81.300 dolar desteğini kaybetmesi durumunda, zaten zayıf olan altcoin pazarındaki kayıpların derinleşeceğini ve sürecin "yavaş ve sinir bozucu bir düşüşten", sert bir çöküşe evrilebileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA SON DURUM (18 ARALIK)

Kripto paralar satıcılı seyrederken, güvenli liman altın rekor tazelemeye devam ediyor.

• Bitcoin (BTC): Günlük yüzde 1, haftalık yüzde 6,5 düşüşle 86.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

• Ethereum (ETH): Piyasadan daha negatif ayrışarak haftalık yüzde 15 değer kaybetti ve 2.830 dolar bandına geriledi.

ABD SİYASETİNDE "KRİPTO" TARTIŞMASI

Piyasa fiyatlamalarının yanı sıra siyasi arenada da kripto paralar gündemde. Kaliforniya Valisi Newsom, eski Başkan Trump'ı HEDEF alarak, Trump'ın hüküm giymiş kripto figürleri (Binance kurucusu CZ ve Ross Ulbricht) ile olan yakınlığını eleştirdi.

Öte yandan Hindistan'dan gelen haberler daha ılımlı. Hintli milletvekilleri, orta sınıfın yatırımlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla varlıkların tokenizasyonunu destekleyen yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.