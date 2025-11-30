Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketlerin öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Elde edilen son verilere göre, dünyanın halka açık en büyük 10 şirketinin toplam piyasa değeri 26,52 Trilyon Dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz hafta kaydedilen 25,35 Trilyon Dolar seviyesine kıyasla, sadece 7 günde yaklaşık 1,17 Trilyon Dolarlık devasa bir değer artışına işaret ediyor.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ: NVIDIA

Yapay zeka çiplerine olan doyumsuz talep, NVIDIA'yı listenin en tepesine taşıdı. Şirket, 4.301 Trilyon Dolar piyasa değeri ile Apple ve Microsoft gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yerleşti. NVIDIA hisselerindeki bu yükseliş, teknoloji sektöründeki yatırımcı iştahının en net göstergesi olarak yorumlanıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN HAKİMİYETİ

Listenin ilk 10 sırasına bakıldığında, teknoloji şirketlerinin mutlak hakimiyeti göze çarpıyor. Enerji devi Saudi Aramco (8. sırada) dışında listenin tamamı teknoloji ve dijital hizmet odaklı şirketlerden oluşuyor.

Apple 4.138 Trilyon Dolar ile ikinci sırada yer alırken, Google'ın çatı şirketi Alphabet 3.864 Trilyon Dolar ile üçüncü, Microsoft ise 3.657 Trilyon Dolar ile dördüncü sırada takipte.

Elon Musk'ın şirketi Tesla da 1.430 Trilyon Dolar piyasa değeriyle ilk 10'daki yerini korurken, yarı iletken devi TSMC ve ağ teknolojileri lideri Broadcom'un yükselişi, donanım sektörünün önemini bir kez daha kanıtladı.

Analistler, bu yükselişin merkezinde "Yapay Zeka (AI)" devriminin yattığını ve şirketlerin bu alandaki yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladığını belirtiyor.