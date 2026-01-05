Maduro ve Flores hakkında hazırlanan iddianame, uluslararası hukuku ve güvenliği ilgilendiren çok sayıda ağır suçlamayı barındırıyor. İkiliye yönelik başlıca suçlamalar şunlardır:

Narkoterörizm ve kokain ithalatı.

Makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma.

Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma.

DURUŞMA SAATİ VE KARAR MERCİ

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülecek olan dava, yerel saatle 12.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. Tarihi duruşmaya Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlık edecek. ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, yargılama sürecinin bu mahkemede titizlikle yürütüleceğini teyit etmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü saat 02.00 sularında duyulan patlama sesleri, krizin fitilini ateşlemişti. Olayların ardından yaşananlar şöyle gelişti:

Operasyon: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela genelinde düzenlenen geniş çaplı saldırılar neticesinde Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Venezuela'nın Tepkisi: Saldırılardan ABD’yi sorumlu tutan Venezuela hükümeti, ülkede "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan etti.

Yeni Yönetim: Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar verdi.

ABD ve Venezuela arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olan bu davanın ilk celsesinde, savunma makamının ve sanıkların vereceği ilk ifadeler merakla bekleniyor.