Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kıyı kesimler yağmur ve sağanak yağışlıyken; iç ve yüksek bölgelerde yoğun karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İÇ ANADOLU VE DOĞU KAR ALTINDA

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte;

Ankara ve Eskişehir çevrelerinde hafif karla karışık yağmur,

Kayseri, Erzurum ve Kars genelinde ise aralıklı ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayı nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda sürücülerin dikkatli olması istendi.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ ALARMI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski en üst seviyeye çıktı. Eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağcıların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

FIRTINA ULAŞIMI VURABİLİR

Rüzgarın; Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.