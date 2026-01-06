Türkiye ekonomisi 2026 yılına pozitif verilerle "merhaba" dedi. Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 30,89'a gerilemesi, Kasım 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu tablo, sadece market fiyatlarını değil, yatırım araçlarının getiri dengesini de baştan aşağı değiştiriyor.

TAHVİL FAİZLERİ ERİYOR, FONLARIN DEĞERİ ARTIYOR

Piyasa profesyonellerinin yakından takip ettiği 2 yıllık gösterge tahvil faizi, 2026'nın ilk haftasında 36,67 seviyesine kadar geriledi.

Kasım 2023'ten bu yana görülen bu en düşük seviye, tahvil-bono piyasasında işlerin yolunda gittiğini gösteriyor.

Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 204 puana inerek son 7 yılın dibini görmesi de bu iyimserliği perçinledi.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tahvil faizlerinin düşmesi, mevcut tahvillerin değerini artırır. Bu da portföyünde devlet tahvili veya özel sektör bonosu taşıyan borçlanma araçları fonlarının değer kazanmasını sağlar.

Nitekim son 1 ayda mevduat faizleriyle yarışan, hatta onu geçen getiriler oluşmaya başladı.

İŞTE AYIN ŞAMPİYONLARI: GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 FON

TEFAS verilerine göre faizlerdeki düşüş dalgasını en iyi değerlendiren ve son 1 ayda yatırımcısına en çok kazandıran borçlanma araçları fonları şöyle sıralandı:

2026 SENARYOSU: "FAİZ DÜŞTÜKÇE KAZANMAYA DEVAM"

Ekonomistlere göre 2026'nın ana senaryosu "enflasyon ve faizlerde gerileme" üzerine kurulu.

TÜFE rakamları düşüş eğilimini korudukça, Türk tahvillerine olan talebin artması ve piyasa faizlerinin önden düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu durum, borçlanma araçları fonlarını 2026'nın favori yatırım araçlarından biri yapmaya aday gösteriyor.

Ancak uzmanlar uyarıyor: "Piyasalarda dönemsel volatilite (dalgalanma) her zaman olabilir. Bu fonlar mevduat gibi sabit getirili değildir, piyasa koşullarına göre günlük değerleri değişebilir."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.