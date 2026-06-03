Akaryakıt fiyatlarında indirimin ardından çifte zam geldi. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı. Son artışla birlikte sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Özellikle motorin fiyatlarındaki 1 liranın üzerindeki artış dikkat çekerken, büyükşehirlerde litre fiyatları yeni seviyelere ulaştı.

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 66,31 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,31 TL

Motorin: 66,17 TL

LPG: 31,39 TL

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Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,42 TL

Motorin: 67,44 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,70 TL

Motorin: 67,71 TL

LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.