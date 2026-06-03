Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 53 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1,04 TL arttı. İşte 3 Haziran 2026 güncel fiyatlar!
Akaryakıt fiyatlarında indirimin ardından çifte zam geldi. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı. Son artışla birlikte sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
Özellikle motorin fiyatlarındaki 1 liranın üzerindeki artış dikkat çekerken, büyükşehirlerde litre fiyatları yeni seviyelere ulaştı.
3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir'de akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.