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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 53 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1,04 TL arttı. İşte 3 Haziran 2026 güncel fiyatlar!

Akaryakıt fiyatlarında indirimin ardından çifte zam geldi. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı. Son artışla birlikte sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Özellikle motorin fiyatlarındaki 1 liranın üzerindeki artış dikkat çekerken, büyükşehirlerde litre fiyatları yeni seviyelere ulaştı.

3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL

Motorine 1 TL nin üzerinde zam! Benzin fiyatları yükseldi (3 Haziran), Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL

Motorine 1 TL nin üzerinde zam! Benzin fiyatları yükseldi (3 Haziran), Görsel 2

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Ankara'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL

Motorine 1 TL nin üzerinde zam! Benzin fiyatları yükseldi (3 Haziran), Görsel 3

İzmir'de akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.45
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.85
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.23
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.48
Gazyağı 70.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

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