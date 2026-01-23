2026 yılının ilk ayında akaryakıt piyasasında adeta "zam yağmuru" yaşanıyor. Motorin fiyatlarına yapılan 1,43 TL'lik son artışla birlikte, dizel yakıtın litre fiyatı birçok şehirde kritik eşikleri aşarak rekor seviyelere yaklaştı.

BENZİNDE İNDİRİM, MOTORİNDE ÜST ÜSTE ZAM

Benzin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan 1,67 TL'lik zammın ardından, dün 0,95 kuruşluk bir indirim yapılarak zammın bir kısmı geri alınmıştı. Ancak motorin cephesinde durum farklı seyrediyor. Ocak ayı başında yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından 93 kuruşluk tek bir indirim gören motorin, o tarihten bu yana peş peşe gelen zamlarla 58 TL sınırına dayandı.

Gece yarısı yansıyan 1 lira 43 kuruşluk son zamla birlikte, 3 büyük ilde motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 57,30 TL'ye, Ankara'da 58,38 TL'ye ve İzmir'de 58,63 TL'ye yükseldi.

23 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar şu şekilde güncellendi:

İstanbul Avrupa Yakası Benzin 54,01 TL, motorin 57,30 TL ve LPG 29,29 TL'den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı 53,83 TL iken, motorin 57,12 TL ve LPG 28,69 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Ankara Başkentte benzinin litresi 54,91 TL, motorinin litresi 58,38 TL ve LPG'nin fiyatı 29,17 TL oldu.

İzmir İzmir'de ise benzin 55,20 TL'ye, motorin 58,63 TL'ye ve LPG 29,09 TL'ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, küresel piyasalardaki brent petrol ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de fiyatlarda dalgalanma beklendiğini ifade ediyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi