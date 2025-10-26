Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi şirketleri arasında borçsuz, yüksek nakit akışı sağlayan ve sermaye getirisi güçlü (ROIC) firmalar belli oldu. Finnet2000 verilerine göre 24 Ekim 2025 itibarıyla hazırlanan çalışmada; net borcu bulunmayan, serbest nakit akışı pozitif ve ihracat oranı %10’un üzerinde olan 20 şirket listelendi.

Bu tablo, sanayi sektöründe sürdürülebilir büyüme ve finansal disiplini ön planda tutan şirketlerin öne çıktığını gösteriyor.

DEMİR, PETROL VE İNŞAAT DEVLERİ ZİRVEDE

Listenin ilk sırasındaki İskenderun Demir Çelik (ISDMR), 31,7 milyar TL serbest nakit akışı ve 23,20 ihracat oranı ile “nakit kralı” unvanını aldı. Metal ana sanayi alanındaki güçlü üretim kapasitesi, şirketi finansal sağlamlıkta öne çıkardı.

Tüpraş (TUPRS), 24 milyar TL’lik serbest nakit akışı ve %12,45 ROIC oranıyla ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi, yüksek döviz geliri ve istikrarlı operasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Enka İnşaat (ENKAI) ise 8,27 milyar TL serbest nakit akışı ve %49,62 ihracat oranı ile global projelerden elde ettiği gelirle güçlü performans sergiledi.

İNŞAAT VE ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BİLANÇOLAR

Nuh Çimento (NUHCM), 5,9 milyar TL serbest nakit akışı ve %10,04 ROIC ile çimento ve beton sektörünün en verimli şirketi oldu.

Dinarsu (DNISI), bina malzemeleri üretimindeki ihracat başarısını %19,85 oranla sürdürdü.

Kale Kimya (KLKIM) ise %34 ROIC oranı ile listedeki en yüksek sermaye getirisine sahip şirketlerden biri olarak öne çıktı.

GIDA ŞİRKETLERİ İHRACATLA BÜYÜYOR

Ulusoy Un (ULUUN) ve Oba Makarna (OBAMS), gıda sektöründe hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü konumda.

Ulusoy Un’un 4,8 milyar TL serbest nakit akışı ve %70,73 ihracat oranı, Türkiye’nin un ihracatında liderliğini pekiştiriyor.

Oba Makarna’nın %66,63 ihracat oranı ise markanın global pazarlarda genişlediğini gösteriyor.

İçecek sektöründen Elite Gıda (ELITE), %81,85 ihracat oranı ile listenin en dışa açık şirketi olurken, %34,06 ROIC ile verimlilikte de lider konumda bulunuyor.

SAĞLIK, KAĞIT VE İLAÇ SEKTÖRLERİ: DENGELİ BÜYÜME

Tezol Kağıt (TEZOL), %51,64 ihracat oranı ve 4,58 ROIC ile istikrarlı üretim yapısını koruyor.

Meditera (MEDTR), ilaç ve sağlık alanındaki yüksek ihracat oranı (%61,75) ve 720 milyon TL serbest nakit akışı ile dikkat çekiyor.

Bu iki şirket, pandemi sonrası dönemde artan dış talebin etkisini en iyi yöneten firmalar arasında yer aldı.

TEKNOLOJİ, BİLİŞİM VE SAVUNMA ALANINDA YENİ NESİL ŞİRKETLER

Hitit Bilgisayar (HTTBT), 9,96 milyon TL serbest nakit akışı, %12,14 ROIC ve %62,29 ihracat oranı ile bilişim sektöründe öncü konumda.

Odine (ODINE) de benzer şekilde yazılım ihracatında %60,77 oran ile yer alıyor.

Papilon Savunma (PAPIL), 175 milyon TL serbest nakit akışı ile iletişim ve savunma alanında borçsuz büyüme başarısı gösterdi.

OTOMOTİV, TEKSTİL VE MOBİLYA ŞİRKETLERİ DENGELİ PERFORMANS SERGİLİYOR

F-M İzmit Piston (FMIZP), 94,9 milyon TL serbest nakit akışı ve %15,44 ROIC oranıyla otomotiv yan sanayisinde öne çıktı.

Yünsa (YUNSA), %51,98 ihracat oranı ile tekstil sektöründe istikrarlı ihracat büyümesi sağladı.

Gentaş (GENTS), %46,32 ihracat oranı ve %6,46 ROIC ile orman ürünleri ve mobilya alanında güçlü duruş sergiliyor.

KÜÇÜK AMA ETKİLİ: YİĞİT VE OYTEK

Yiğit Akü (YİGIT), 447 milyon TL serbest nakit akışı ve %55 ihracat oranı ile enerji depolama alanında dengeli büyüme sağladı. OYAK Teknoloji (OYTEK), %59 ihracat oranı ve 387 milyon TL nakit akışı ile bilişim sektöründeki yerini güçlendirdi.

FİNANSAL DİSİPLİNİN GÜCÜ

Bu 20 şirketin ortak özelliği, yüksek serbest nakit üretimi, borçsuz bilançoları ve verimli sermaye kullanımı.Analistler, bu tabloyu “Türkiye sanayi şirketlerinin kârlı büyüme dönemine geçtiğinin göstergesi” olarak yorumluyor.Küresel ekonomide dalgalanmalara rağmen, bu şirketler nakit yaratan yapılarıyla yatırımcı güvenini artırıyor ve Borsa İstanbul’un reel sektör gücünü temsil ediyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR