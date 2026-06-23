ABD teknoloji hisselerinde satış baskısı yeni haftada derinleşirken, yatırımcıların yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin endişeleri piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2,8 gerilerken, endeksin toplam piyasa değerinde yaklaşık 1,15 trilyon dolarlık kayıp oluştu.

Satışların merkezinde son yıllardaki yapay zeka rallisinin öncüsü konumundaki teknoloji ve çip şirketleri yer aldı.

Intel hisseleri yüzde 7,66, AMD hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti. Bellek çipi üreticilerinden Micron Technology yüzde 9, SanDisk yüzde 9,6 ve Western Digital yüzde 8 düşüş yaşadı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SORGULANIYOR

Piyasalarda satışların temel nedenlerinden biri, teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının beklenen finansal karşılığı üretip üretemeyeceğine yönelik artan soru işaretleri oldu.

"Magnificent Seven" olarak adlandırılan teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia ve Apple hisselerinde de satış baskısı etkili oldu.

Yatırımcılar, yapay zeka harcamalarının kârlılığa ne ölçüde katkı sağlayacağını yeniden değerlendirmeye başladı.

SPACEX 2 TRİLYON DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Satış dalgası SpaceX hisselerine de yansıdı. Hisselerdeki yüzde 4,2'lik düşüş sonrası şirketin piyasa değeri 1 trilyon 938 milyar dolara gerileyerek halka arz sonrası ilk kez 2 trilyon doların altına indi.

FED BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRDI

Teknoloji hisselerindeki satışlarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de etkili oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini fiyatlıyor.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, büyüme odaklı teknoloji şirketleri üzerinde baskı yaratırken yatırımcıların risk iştahını da zayıflatıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Teknoloji şirketleri son yıllardaki küresel borsa yükselişinin en büyük sürükleyicisi konumunda bulunuyor. Bu hisselerde yaşanan sert satışlar yalnızca Nasdaq'ı değil, küresel hisse senedi piyasalarının genel yönünü de etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.